Cestujúci si lístky na zastávke Čadca-mesto nekúpia, storočný domček majú zbúrať

Z Kysúc zmizne ďalšia zastávka, viac ako storočná budova padne pri modernizácii železničnej trate.

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) Zdieľať

ČADCA. Ak čakať na vlak, tak jedine vonku. Železnice uzatvárajú ďalšiu zastávku na Kysuciach. Nielenže si tu ľudia nebudú môcť kúpiť cestovný lístok, ale prídu aj o úkryt v prípade zlého počasia. S predajom cestovných lístkov na zastávke Čadca-mesto končí Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK) od piatka 22. septembra.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Predaj cestovných lístkov obmedzila ŽSSK už v decembri minulého roka. Počas pracovných dní bolo predajné miesto otvorené s prestávkami od piatej ráno do pol piatej popoludní. V sobotu od šiestej ráno do druhej popoludní a v nedeľu a vo sviatky od pol jedenástej do piatej.

Pohodlný nákup časových lístkov končí

"Keď bude stanička zavretá, budem to musieť začať riešiť cez internet, aj keď takto to bolo pohodlnejšie," povedala študentka kupujúca si pri okienku mesačný cestovný lístok do školy v Kysuckom Novom Meste.

Tento jednoduchší spôsob nákupu lístkov v stanici Čadca-mesto bol obľúbený práve u školákov a ľudí cestujúcimi za prácou z neďalekého sídliska Žarec a centra mesta. Hlavná stanica je pre nich umiestnená nešťastne a opačnom konci mesta.

Prečítajte si

Prečítajte si Výstavba privádzača k diaľnici D3 je opäť drahšia, cena vzrástla o státisíce Čítajte

O prácu príde aj zamestnankyňa, ktorá na železnici pracuje štyridsať rokov. "Ja už s tým nič nenarobím, pôjdem do dôchodku, veď už mám na to aj vek. No z pohľadu starších ľudí bude chvíľu trvať, kým si na nový spôsob cestovania zvyknú," povzdychla si príjemná pani pri predajnom okienku. Kvôli citlivosti témy svoje meno zverejniť nechcela, no redakcia ním disponuje.

Len tak mimochodom podotkla, že postupne by mal byť ukončený predaj na všetkých zastávkach, kde nestoja rýchliky.

Optimalizujú personálne výdavky

Podľa vyjadrenia hovorcu ZSSK Tomáša Kováča k ukončeniu predaja pristúpila železničná spoločnosť čisto z ekonomických dôvodov, ktoré sledujú a vyhodnocujú na mesačnej báze.

"Zastávka Čadca mesto už dlhšiu dobu vykazovala nižšiu efektivitu, ktorú sme v prvej etape riešili znížením rozsahu predaja a tým úsporou počtu zamestnancov. Žiaľ, ani tento krok nepriniesol želaný efekt a náklady prevyšovali vybrané tržby v tomto tarifnom bode. Z uvedeného dôvodu sme pristúpili k zrušeniu tarifného bodu. Posledný deň predaja je 21. 9. 2023," informoval Tomáš Kováč s tým, že ukončenie prevádzky predaja lístkov v stanici Čadca mesto neprinesie komplikácie žiadnym cestujúcim.

Lístky cez internet aj priamo vo vlaku

"Pokiaľ ide o dôchodcov s nárokom na bezplatnú prepravu, dostanú cestovný lístok s nulovou hodnotou u vlakvedúceho, bez akejkoľvek prirážky," doplnil hovorca.

Ako ďalej uvádza hovorca ZSSK, cestujúci si aj naďalej môžu zakúpiť lístky v blízkych staniciach Krásno nad Kysucou (predaj len vnútroštátnych cestovných lístkov, vrátane cestovných lístkov so 100 % zľavou z cestovného, bez vybavovania registračných preukazov) a Čadca (predaj vnútroštátnych cestovných lístkov, medzinárodných cestovných lístkov, miesteniek, lôžkových/ležadlových lístkov, dovozných dokladov, IC cestovných dokladov, výdaj preukazov na zľavnené cestovné, vrátane registračných preukazov na 100 % zľavu z cestovného a registrácie zákazníkov do registračného systému ZSSK).