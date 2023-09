Vyviera v nej ropa, zdobia ju osady, láka pútnikov. Titul Dedina roka smeruje na Kysuce

Korňa zvíťazila v konkurencii dvanástich obcí.

KORŇA. Jedinečná poloha umocnená unikátnymi odľahlými osadami, ropný prameň, pútnické miesto Živčáková, náučný chodník Bylinková lekáreň aj obecná včelnica.

Kysucká obec Korňa sa právom stala Dedinou roka 2023. Predurčili ju k tomu nielen prírodné zaujímavosti, ale aj aktivity, ktoré obec realizuje v rámci rozvoja cestovného ruchu.

Titul Dedina roka odovzdala hodnotiaca komisia do rúk starostky obce Marianny Bebčákovej priamo v Korni v stredu 13. septembra.

„Keď som našu obec do súťaže prihlasovala, ľudia o tom netušili. Som nesmierne dojatá, šťastná a vďačná nielen za seba, ale za všetkých našich obyvateľov, za všetky spolky, ktoré tu v obci máme, pretože to nie je môj úspech, ale úspech celej dediny, spoločne sme to dokázali,“ uviedla dojatým hlasom starostka Dediny roka.

Neopakovateľný úspech celej dediny

Podľa Bebčákovej je to obrovský úspech, ktorý sa v dejinách Korne ešte nikdy nestal a možno sa už nikdy nezopakuje.

„Obec má obrovský turistický potenciál a stáva sa dominantou cestového ruchu na Kysuciach. Veľkým bohatstvom sú naši obyvatelia. Sú hrdí na svoju obec, radi sa zapájajú do spoločenského života, do organizácie rôznych podujatí, nie je im ľahostajný chod no ani vzhľad obce,“ doplnila starostka s tým, že aj zisk tohto titulu je vyjadrením vďačnosti ľuďom z dediny.

S radostnou správou oboznámila starostka ihneď ja zamestnancov úradu, obecného podniku, deti a učiteľov v miestnej škola aj seniorov, ktorí trávili príjemné chvíle v obecnej včelnici. Správca včelnice Anton Sabela neskrýval dojatie.