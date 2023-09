Nechtová dizajnérka Darina Kozáková: Nechtové súťaže sú rovnaký adrenalín ako iný šport

Kysučanka je riaditeľkou najprestížnejšej svetovej súťaže.

ČADCA. Objavila svet nechtových súťaží, do ktorého rada zasvätí aj svoje nasledovníčky. Darina Kozáková je držiteľkou viacerých ocenení, no dnes už aj slovenskou riaditeľkou a organizátorkou najprestížnejšej súťaže v nechtovom dizajne.

V rozhovore nám prezradila, ako sa dostala do sveta nechtového dizajnu a ako sa jej v tomto svete poradilo presadiť.

Kedy ste sa ponorili do sveta nechtového dizajnu?

O manikúru a pedikúru som zaujímala od stredoškolských čias. Na prvých gélových nechtoch som bola, keď som mala len šestnásť rokov. Dnes to možno nie je nič nezvyčajné, no v tej dobe sme boli na celej strednej škole možno dve. Bol to v podstate módny výstrelok.

Ako ste si vybrali prvú manikérku?

Nemusela som vôbec váhať, keďže v Čadci boli v tej dobe len dve manikérky.

Vaša prvá skúsenosť s manikúrou v zahraničí však nebola pozitívna.

Po maturite som išla za kamarátkou do Sardínie, kde sme sa rozhodli ísť na nechty. Výsledok bol katastrofálny. Skutočne som sa za nechty hanbila, všade som ich schovávala a dovolenku som si vôbec nevedela užiť.

Povedali ste manikérke, že ste nespokojná?

Myslím si, že to bolo celkom očividné, ale neprejavovala nejaký záujem o moju spokojnosť.

Nechty ste si napriek nespokojnosti nechali?

Keďže mi to úplne pokazilo náladu aj celú dovolenku, kamarátka mi navrhla, aby som šla k inej manikérke. Bola to tuším Litovčanka. Tam to bol obrovský šok. Manikérka urobila nechty podľa šablón, gél sa modeloval, nenanášalo sa nič umelé.

Prvý raz som videla, že na nechty použila manikérka brúsku, vybrúsila mi ich do dokonalosti, prvýkrát v živote mi na nechty kreslila. Bola som nadšená.

Tam ste sa zamilovali do manikúry?

Po skúsenosti zo Sardínie som sa začala zaujímať o to, či existuje škola, kde sa toto všetko dá naučiť, či existujú nejaké kurzy. Našla som školenie v Žiline a naskočila som na vlnu vzdelávania.

Prvý salón ste si otvorili v roku 2015.

Áno. Začiatky propagácie mojej práce však boli celkom komické. Fotila som svoju prácu na klasické foťáky s kartou a cez počítač som to pridávala na svoju facebookovú stránku. No facebook v tej dobe fungoval skôr na nejaké skupinové hry a vedomostné kvízy. Nebol to taký silný marketingový nástroj ako je dnes.

Môže byť nechtárkou každá žena, ktorá si urobí kurz?

Túto otázku dostávam často. Aj napríklad od mužov, ktorí chcú svojim manželkám zakúpiť poukážku na kurz. Manikérkou môže byť každá žena, ktorá v tom nájde záľubu a je si vedomá koľko času a investícií bude na tejto ceste potrebovať.

Úplne chápem dievčatá, ktoré si urobia jeden kurz a myslia si, že ušetria za manikúru, ak si nechty budú robiť samé. Ono to však nie je úplná pravda. Jednak na to, aby boli tie nechty dobre urobené určite nestačí jeden kurz. Ale druhá vec je aj to, že tá prvotná investícia je naozaj vysoká.

Ten prvý kurz je podľa mňa dobrý preto, že ženy získajú predstavu o čom to je a či ich to bude baviť. Pokiaľ áno, možností na vzdelávanie je stále čoraz viac.

Stále hovoríme o ženách, pohybujú sa vo svete manikúry aj muži?

Určite áno. Poznám aj manikérov, ale veľa mužov chodí na manikúru aj ako klienti. Chcú mať proste upravené nechty, najmä ak pracujú s ľuďmi. Vo všeobecnosti však môžem povedať, že v dnešnej dobe už nemožno deliť profesie na základe pohlaví.

Dizajnu, líčeniu či móde sa čoraz častejšie venujú muži a ako aj pri varení, často sa potvrdí, že pre tieto profesie majú oveľa lepší cit.

Čo všetko sa učí na takom kurze?

Záleží od konkrétneho kurzu. Vo všeobecnosti má každá manikérka ovládať nielen typy manikúr, materiály a techniky, ale aj anatómiu nechtov a rôzne choroby, s ktorými sa stretávame.