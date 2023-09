Príbuzní dali súhlas. V Čiernom chcú opraviť 130-ročnú chátrajúcu hrobku

Unikátna hrobka by mohla byť národnou kultúrnou pamiatkou.

ČIERNE. Keď genealóg Pavol Vlček odkryl tajomstvo schátranej hrobky v Čiernom a predstavil ho vedeniu obce Čierne, spoločne sa zhodli, že unikátny objekt, jediný svojho druhu na Kysuciach, si zaslúži rekonštrukciu.

Do skladačky rodu Moravských, ktorých predkovia sú pochovaní v dedine na pohraničí Čiech a Poľska, však chýbal posledný diel.

„Zhodli sme sa, že hrobka je unikátnym objektom a že potrebuje rekonštrukciu, no bez súhlasu priameho potomka rodiny sme nemohli nič robiť,“ vysvetľoval ešte v marci Peter Staňo, starosta obce Čierne.

Genealóg Pavol Vlček sa však mravčou prácou dopátral k žijúcim príbuzným rodiny – manželom Ďuratným a v auguste sa už na obecnom úrade konalo stretnutie, kde padlo definitívne rozhodnutie. Objekt, ktorý dnes pripomína ruinu, dostane novú tvár.

„Máme súhlas rodiny, a tak sa púšťame do vysporiadania pozemkov. Medzitým pripravíme projektovú dokumentáciu, aby sme boli pripravení zapojiť sa do výzvy, ktorá by nám garantovala zisk finančných prostriedkov z mimorozpočtových zdrojov,“ uviedol po stretnutí starosta.

Stretnutie na obecnom úrade v Čiernom (zdroj: archív PV)