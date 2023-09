Sumár 6. ligy: Hororový úder na Michala Šipčiaka, v Radôstke sa nedohralo

Líder, ktorý nestratil v doterajšom priebehu ani bod, svoj domáci zápas nedohral. Michal Šipčiak skončil v nemocnici.

Hráča v bezvedomí odviezol do nemocnice vrtuľník. (Zdroj: J. S.)

6. liga

Podvysoká – Varín 1:2 (1:1)

Hral sa vyrovnaný zápas priemernej úrovne, kde nikto nevynikal, no obe mužstvá sa vyznačovali bojovnosťou. Hostia sa ujali vedenia v 17. minúte, ale domáci svoju snahu korunovali gólom, keď si hosťujúci hráč zrazil center do vlastnej siete.

Po zmene strán sa hral futbal hore – dole, domáci doplatili na slabšiu chvíľku v obrane, kedy svojou nesústredenosťou dovolili hosťom ísť aj po druhýkrát do vedenia. Podvysoká chcela bodovať, ale obrana hostí ich do žiadnej šanci už nepustila. Zápasu by však viac svedčila remíza.