Skvelý úspech Kysuckých strojníkov na svetovom šampionáte v Las Vegas

Žiaci SOŠ strojníckej v Kysuckom Novom Meste štvrtí na majstrovstvách sveta áut s hybridným vodíkovým pohonom.

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) Zdieľať

LAS VEGAS/KYSUCKÉ NOVÉ MESTO: Stovky tréningových hodín zúročili Kysuckí strojníci na Svetovom finále pretekov modelov autíčok na vodíkový pohon na najväčšom energetickom veľtrhu v Severnej Amerike v Las Vegas.

Počas štyroch dní si zmerali sily s viac ako 27 tímami zo štrnástich krajín z celého sveta. Zmyslom súťaže je priblížiť stredoškolským študentom vedecko-technologické odbory a nadchnúť ich pre technológie obnoviteľných zdrojov energie.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Finále medzinárodnej súťaže Horizon Hydrogen Grand Prix Pro (H2GP) je vyvrcholením niekoľkomesačnej prípravy a sérií národných pretekov po celom svete. Tím zo Strednej odbornej školy (SOŠ) strojníckej v Kysuckom Novom Meste si vybojoval skvelé štvrté miesto.

„Tak sme to dokázali. Nie vyhrať, ale urobiť všetko preto, aby sme boli na seba hrdí. Možno keby nám neodišiel 45 minút pred koncom palivový článok, možno keby Aďo urobil pár zákrut plynulejšie, možno keby mechanici, keby, keby, keby ... Na to sa zabudne. Hlavné je že sme to dokázali. Sme štvrtý tím na svete!!! Ďakujem chalani, boli ste a ste super tím, bez vás by to nešlo,“ popustil uzdu emóciám po vyhlásení výsledkov šéf tímu a majster odbornej prípravy Bohumil Belák.

Zemiaková medaila zamrzela

Vysvetlil, že chalani boli bezprostredne po pretekoch veľmi sklamaní, veď prakticky celé preteky bojovali o druhé a tretie miesto. Chyba palivového článku spôsobila zníženie spotreby energie z batérie a napokon jeho úplnú výmenu.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Rómov z osady pri ekodukte Svrčinovec presťahovali, o termíne dostavby aj financovaní mlčia Čítajte

„Pravdou je že sú na takúto výmenu pripravení, avšak čas potrebný na výmenu pohonnej jednotky ich obral o čas strávený na dráhe. O výhrach sa v tejto študentskej súťaži veľmi nedá hovoriť, ocenení sú len pohárom pre víťaza, ale zážitky z takéhoto veľkolepého podujatia sú omnoho silnejšie ako samotné víťazstvo,“ doplnil Belák.

Zemiaková medaila trochu zamrzela, keďže tím Kysuckých strojníkov patrí medzi popredné tímy na Slovensku aj v Českej republike a tak príprava na šampionát trvá prakticky celý školský rok a niekedy aj cez prázdniny.

„Aktívne sa zúčastňujeme pretekov Hydrogen RC Challenge Cup organizovaných školami zapojenými do programu H2GP, máme možnosť zdieľať svoje poznatky z pretekov aj s inými tímami a tak sa lepšie pripraviť na samotné národné, a potom aj na svetové finále,“ dodáva vedúci tímu Bohumil Belák s tým, že účasť na všetkých pretekoch a aj stavba samotného prototypu finančne veľmi náročná a zvládnuť to bez podpory školy a sponzora je prakticky nemožné.

Autíčko v hodnote jazdenky

„Dvojkilové autíčko má niekedy hodnotu ojazdeného Bavoráka. Súčiastky sú veľmi drahé a pre školu je to veľká investícia. Len samotný vodíkový generátor stojí viac ako dvetisíc eur,“ dodal Belák.

Už od roku 2017 pomáha tímu Kysuckých strojníkov spoločnosť Schaeffler, ktorá je ich generálnym partnerom, veď súčasťou tímu sú už tradične dualisti zo Schaeffler Kysuce.

Úspech študentov je podľa slov Andrei Tuchyňovej z Learning & Talent Manager Schaeffler Academy Slovensko dôkazom, že duálne vzdelávanie nie je len odborné vzdelávanie, ale aj príležitosť dokázať skvelé veci, dosiahnuť svetové výsledky a zažiť nekonečnú zábavu.

Prečítajte si

Prečítajte si Obyvateľov Čadce ničí hluk z neskolaudovanej lisovne. Sme väzňami vo vlastných domoch, sťažujú sa Čítajte

,,Som nadšená z úspechov našich dualistov a teším sa, že každý rok sa do tímu Kysuckých strojníkov hlásia noví záujemcovia. Jasne dokazujú, že keď vedomosti prepojíme s praxou, dosiahneme mimoriadne výsledky. Keď vidím ako sa zaujímajú o nové technológie, a potom svoje zručnosti využijú na pretekoch, cítim obrovskú hrdosť a zadosťučinenie,“ povedala Tuchyňová.

Ďalej uviedla, že okrem technického vzdelania podľa najnovších trendov, podporujú žiakov v ďalších znalostiach a zručnostiach.

„Napríklad ako riešiť problémy, kriticky myslieť, efektívne komunikovať a pracovať v tíme. Veľmi si vážime intenzívnu spoluprácu so Strednou odbornou školou strojníckou v Kysuckom Novom Meste a angažovanosť Bohumila Beláka, ako skvelého mentora tímu,“ dodala Andrea Tuchyňová.

Budúcnosťou zelená energia

V príprave na súťaže študenti získavajú teoretické znalosti a potom ich využívajú pri návrhu a skonštruovaní diaľkovo riadeného pretekárskeho auta s pohonom vodíkovými palivovými článkami. Tu uplatnia svoj talent, kreativitu, vynaliezavosť a schopnosti kritického myslenia viac, ako kedykoľvek predtým. Učia sa o environmentálnej udržateľnosti, obnoviteľnej energii a alternatívnych palivách prostredníctvom rôznych vedeckých experimentov.

„Náš prototyp vodíkového modelu je vlastne model hybridného elektromobilu v mierke 1:10, pričom hlavný pohon zabezpečuje pohonný akumulátor a na jeho dobíjanie slúži vodíkový palivoví článok, v ktorom prebieha fúzia vodíka s kyslíkom a tak vzniká elektrický náboj, ktorý usmerníme a získame elektrický prúd. Tento model si členovia tímu sami navrhnú, skonštruujú a napokon nastavia tak, aby mohli čo najefektívnejšie využívať energiu získanú z vodíka. Na jeden gram vodíka musia odjazdiť čo najviac kôl počas šiestich hodín,“ priblížil Bohumil Belák.

Už v októbri tohto roka čaká tím Kysuckých strojníkov ďalší ročník seriálu pretekov autíčok na vodíkový pohon v českom Hubálove. Škola plánuje začiatkom druhého polroku 2023/24 zorganizovať aj druhý ročník vytrvalostných dvanásť hodinových pretekov Kysucká H-12ka.

Mohlo by vás zaujať