Adam Šarišský, kandidát novej generácie koalície OĽANO a priatelia

"Slovensko potrebuje mladých a odvážnych ľudí s pevnými hodnotami."

Ste najmladším kandidátom koalície OĽANO a priatelia. Čo vás viedlo k tomu, že ste sa rozhodli kandidovať do parlamentu?

Mojou motiváciou, prečo kandidujem do parlamentu je, že vidím, ako v mojom okolí veľa mladých ľudí odchádza do zahraničia za lepším vzdelaním, pracovnými podmienkami. Majú strach z budúcnosti na Slovensku. Keďže sa mladým ľudom venujem už dlhšiu dobu a sám som ešte mladý, viem pochopiť ich potreby a bojovať za nich aj v parlamente. 30. septembra čaká našu krajinu kľúčový zápas o demokraciu a o budúcnosť mladých ľudí. Nie je mi to ľahostajné, aj preto som prijal pozvanie kandidovať za koalíciu OLANO a priatelia.

Prečo ste sa rozhodli kandidovať práve za koalíciu OĽANO a priatelia?

OĽANO a priatelia je jediná strana na Slovensku, ktorá presadzuje rovnaké hodnoty, aké mám ja. Bojuje proti korupcii, stojí na strane spravodlivosti. Myslí na najzraniteľnejších v spoločnosti. Ľudí v hnutí poznám ako čestných a charakterných. A presne takýchto ľudí potrebujeme, aby bolo v politike čo najviac. Zažili sme najväčšie celosvetové krízy a napriek tomu naša vláda dokázala historicky pomôcť napríklad rodinám, dôchodcom, lekárom, zdravotníckemu personálu. Stačilo málo - nekradnúť.

Ktorým oblastiam sa chcete v parlamente venovať?

Chcel by som sa venovať podpore mládežníckych organizácií, ktoré sa zaoberajú neformálnemu vzdelávaniu a výchove detí. Chcem podporovať nádejných športovcov, umelcov a vedcov, ktorí robia dobrú reklamu našej krajine. Rád by som pokračoval s kolegami v reforme školstva. Podporovať a motivovať študentov na stredných školách s odborným zameraním, aby si už počas štúdia mohli bezpečne vyskúšať podnikať v oblasti, ktorej sa venujú. Rekonštruovať školské internáty a v neposlednom rade chcem pokračovať v podpore prorodinnej politiky.

Čo podľa vás chýba mladým ľudom na Slovensku?

Potrebujú mať predovšetkým pocit, že sú neoddeliteľnou súčasťou spoločnosti a potrební pre našu krajinu. Štát sa donedávna takmer vôbec nezaujímal o vytvorenie zázemia pre mladé začínajúce rodiny. Študenti vysokých škôl majú často problém sa zamestnať, pretože každý chce skúsených absolventov, ale nik im skúsenosti neodovzdá.

Čo by ste chceli odkázať ľudom?

30. septembra nás čakajú kľúčové voľby, v ktorých ide o všetko. Či pôjdeme cestou reforiem a budeme sa približovať k západným demokraciám, alebo naopak budeme v područí východnej propagandy. Preto chcem aj touto cestou vyzvať mladých ľudí, aby neboli ľahostajní k budúcnosti našej krajiny a prišli voliť.

