Prechod Gymnázia v Turzovke zo župy pod mesto komplikujú hraničné termíny

Mestskí poslanci schválili presun gymnázia pod mesto od 1. septembra 2024.

ŽILINA/TURZOVKA. V Žilinskom kraji opäť dochádza k optimalizácii siete stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK), teda k ich spájaniu a rušeniu.

Župa, ktorá je zriaďovateľom 60 stredných škôl a zariadení, argumentuje nedostatkom peňazí a poklesom počtu žiakov.

Zatiaľ čo v roku 2003 žilo v kraji podľa údajov štatistického úradu 190 154 obyvateľov do devätnásť rokov v roku 2022 ich bolo už iba 142 165.

Znižovanie počtu detí sa prejavuje aj na nižšom počte detí navštevujúcich stredné školy.

„V kraji dlhodobo klesá počet školopovinných detí, čo sa prirodzene odráža na návštevnosti stredných škôl. Chceme, aby naše deti dostávali kvalitné vzdelanie v moderných školách, kde študenti nájdu nielen dobré podmienky a vybavenie pre výučbu, ale aj dostatok možností na kultúrne a športové aktivity či mimoškolskú činnosť,“ vysvetlila Erika Jurinová, predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja.

Počet žiakov poklesol o štvrtinu

Medzi tromi gymnáziami, ktoré sú súčasťou optimalizácie, teda vyradené zo siete stredných škôl ŽSK k termínu 31. augusta 2024, je aj gymnázium v Turzovke.

Župa svoje rozhodnutie zdôvodňuje tým, že gymnázium je dlhodobo poddimenzované.

Konštatuje, že za posledných päť rokov poklesol počet žiakov gymnázia o štvrtinu. Nižší počet žiakov negatívne ovplyvnil aj finančný rozpočet školy.

„Dochádza k tomu, že dotujeme v rámci rozpočtu tieto školy a uberáme z tohto príspevku školám, ktoré sú v počtoch žiakov silnejšie a potrebovali by sa rozvíjať,“ uviedol riaditeľ Úradu ŽSK Ondrej Buzala na zastupiteľstve s tým, že je to dlhodobo neudržateľný stav pre samosprávny kraj.

„Začali sme s týmito troma gymnáziami, v ktorých sme našli spriaznenosť samospráv zobrať túto ťarchu na seba. Všetky samosprávy sú informované, v čom máme problém. Sme presvedčení o tom, že nadmerné prostriedky, ktoré vynakladáme na tieto malé gymnázia, nemáme akým spôsobom zefektívniť,“ doplnila Eva Lacová, hovorkyňa ŽSK.

Podľa jej slov je to stihnuteľný proces, no župa je pripravená aj na možné komplikácie, ktoré sa ukážu aj pri správe majetku, teda budovou a jej vybavením.

Dodala, že ak bude záujem, verí v to, že príde k dohode na správnom riešení. Uviedla to ako ubezpečenie pre primátorov, ktorí túto ťarchu budú na seba brať.

Nešťastné termíny a chýbajúce zákony

Žiaci školy aj pedagógovia sú v neistote. Problém je už existujúca spojená škola. Jej vyradenie a následné spojenie je časovo a administratívne náročné.

Turzovská radnica sa k problému postavila čelom. Buď gymnázium prevezme pod svoje krídla, alebo sa bude prizerať ako ho žilinská župa nechá zaniknúť. Boja sa však župou nastaveného termínu.

„Bolo jasné, že o vyradení nášho gymnázia je už rozhodnuté. Jediná možnosť jeho záchrany bola zmena zriaďovateľa zo župy na mesto. Vraj stačí len podpísať dokumenty a gymnázium sa jednoducho presunie pod Spojenú školu Juraja Turza,“ uviedol pre redakciu MY Kysuce primátor Ľubomír Golis s tým, že také ľahké, ako to zo začiatku vyzeralo, to nakoniec nebude.

Spracovaním analýzy poveril bývalého žiaka gymnázia v Turzovke, teraz vedúceho organizačného úseku Richarda Mekiňu.

„Narazili sme na problémy v legislatíve. Súčasný právny stav neumožňuje takéto jednoduché spojenie gymnázia a spojenej školy. Najskôr by sme museli spojenú školu opäť rozdeliť na samostatné subjekty, teda materskú školu, základnú školu a základnú umeleckú školu,“ vysvetlil Richard Mekiňa.

Podotkol, že sú tomu podriadené aj ďalšie procesy ako napríklad pracovnoprávne vzťahy pedagógov, nové rady škôl, menovanie riaditeľov, zástupcov a mnoho ďalších administratívnych úkonov.

„Optimalizáciu školských zariadení na území mesta Turzovka sme pripravovali takmer tri roky, aby sa podarilo zlúčiť všetky školské subjekty,“ doplnil Mekiňa.



Ako ďalej uviedol, termínom nepomáha ani súčasné politická situácia.

„Bolo by potrebné urobiť malú zmenu v zákone, kde by sa definovala spojená škola ako typ školského zariadenia, čo by urýchlilo celý proces. Teraz sa všetci venujú voľbám, takéto aktivity nikto nerieši. Kým sa vytvorí nový parlament a nová vláda prejdú ďalšie mesiace a termín sa nezadržateľne blíži a mesiace utekajú. Bude treba, aby sa do toho zapojila župa a termín predĺžila, inak bude veľmi ťažké, ba až nemožné ho dodržať,“ ozrejmil vedúci organizačného úseku mesta Turzovka.