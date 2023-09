Kysučania volia na železničnej stanici aj v hasičskej zbrojnici

O zložení Národnej rady SR rozhodujú voliči v netradičných priestoroch.

KYSUCE. Počas bežných dní slúžia na úplne iný účel, počas volieb sa zapĺňajú volebnými urnami, hárkami, za plentou sa striedajú ľudia a stráži ich polícia.

K netradičným volebným miestnostiam, kde dnes ľudia hlasujú v predčasných parlamentných voľbách, patrí aj železničná stanica. Tá je už dlhé roky, spoločne s miestnou reštauráciou, volebnou miestnosťou obyvateľov miestnej časti Krásna nad Kysucou Zákysučie.

"Ľudia si už zvykli. Majú to bližšie k bydlisku, takže nemusia ďaleko chodiť. Je to lepšie, aj väčšia účasť je, keď je to bližšie. Problémom je len slabé osvetlenie, na ktoré sa sťažujú hlavne starší voliči," hovorí predsedníčka volebnej komisie Mária Buchtová a dodáva, že po týchto voľbách bude mať v hlave celý grafikon a v noci sa jej bude v hlave prehrávať znelka ohlasujúca príchody a odchody vlakov.

Podľa primátora Krásna nad Kysucou Jozefa Grapu sa rozhodli zriadiť netradičný okrsok, aby ľuďom skrátili niekoľkokilometrovú cestu do najbližšej volebnej miestnosti.

"Táto miestna časť nemala žiadnu verejnú budovu. V posledných rokoch sa počet obyvateľov zvýšil, vyrástlo pätnásť bytových domov, ľudia stavajú domčeky. K volebnej miestnosti v centre mesta to mali niekoľko kilometrov. Keď sme vymysleli tento okrsok, zlepšila sa účasť takmer pri každých voľbách, je porovnateľná s ostatnými okrskami," hovorí Grapa.

Dodáva, že železničnú stanicu striedajú aj s miestnou reštauráciou, no tá je rezervovaná niekoľko mesiacov dopredu, ešte pred vyhlásením volieb.

"Ľudia čakajú, kde majú voliť, či tu alebo na železničnej stanici. Je pravda, že na železničnej stanici možno volili aj ľudia, ktorí išli na vlak," doplnil Grapa s tým, že zriadenie volebného okrsku oceňujú aj samotní voliči.

Volia v hasičárni

Jedna z volebných miestností vo Vysokej nad Kysucou už niekoľko rokov sídli v požiarnej zbrojnici. V nej volia ľudia vo volebnom okrsku, ktorý sa nachádza v Nižnom Kelčove.

"Na našich dobrovoľných hasičov sa dá spoľahnúť. Miestnosť je vždy pripravená, čistá, je tu teplo a ľudia to majú blízko. Je tu aj zázemie pre volebnú komisiu, kuchynka," chváli netradičný priestor predsedníčka volebnej komisie Mária Barčáková.

Dodáva, že voľby v týchto priestoroch sú pre ľudí samozrejmosťou a oni sami ju za netradičnú nepovažujú.

Činnosť volebnej komisie a dobrovoľných hasičov sa nijako neobmedzuje a nevylučuje. Veď z takmer päťsto obyvateľov Nižného Kelčova je pätina dobrovoľných hasičov.

Starosta Vysokej nad Kysucou Anton Varecha hovorí, že budova niekedy patrila obci, teraz je v súkromných rukách, no hasiči tam majú neobmedzené právo užívania s nulovým nájomným.

"Miestnosť v zbrojnici je tunajšie komunitné centrum, dokonca sa tu usporadúvajú aj oslavy a stretnutia obecných spolkov. Hasiči si priestory svojpomocne upravili a zrekonštruovali, každý pridal ruku k dielu. Počas zimy sme za tri mesiace urobili nové omietky, opravili rozvody elektriny, vymaľovali, zariadili priestory novým nábytkom," vysvetľuje starosta.

