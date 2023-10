Okres Čadca je baštou Smeru. Fico mal viac percent len vo svojom rodisku

Kysuce by zvolili aj Republiku.

KYSUCE. Druhý najlepší volebný výsledok na Slovensku dosiahla strana Roberta Fica v okrese Čadca – 38, 21 percenta. Viac, 38,92 percenta získala Smer len v okrese Topoľčany, teda v rodisku trojnásobného premiéra.

A keďže aj v Kysuckom Novom Meste mieril víťaz volieb vysoko nad celoslovenský priemer a získal 34,93 percenta, Kysuce možno označiť ako baštu Smeru.

Ak by volil len región na severe Slovenska, do parlamentu by poslal šesť strán.

Vypadlo by OĽANO Igora Matoviča a SaS Richarda Sulíka, do poslaneckých lavíc by namiesto nich zasadla Republika.

Podmanického môže doplniť ďalší starosta

Ján Podmanický je členom národnej rady nepretržite od roku 2006, do parlamentu sa prekrúžkoval aj tentoraz. Vo voľbách získal 11 729 hlasov.