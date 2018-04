Kamióny majú zákaz prechádzať po ceste II/520, denne ich však tadiaľ prejde okolo sto

Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) začal zisťovať reálny stav dopravy na ceste II/520 aj na základe podnetov od obyvateľov. Sťažovali sa najmä na to, že po ceste medzi Oravskou Lesnou a Novou Bystricou prechádzajú kamióny, ktoré tadiaľ prechádzať nesmú.

11. apr 2018 o 8:09 Iveta Hažíková

NOVÁ BYSTRICA. ORAVSKÁ LESNÁ. Žilinská župa aj na podnet obyvateľov monitorovala v marci prejazd vozidiel prostredníctvom automatického sčítacieho zariadenia na začiatku obce Oravská Lesná. V úseku je predpísaná rýchlosť 50 km/h a zakázaný prejazd vozidiel nad 12 metrov. Kamery ukázali, že mnohí vodiči predpisy porušujú a zákazy nerešpektujú.

Župa poskytne zistené údaje polícii

„Zaznamenané údaje poskytneme polícií aj ďalším cestným orgánom. Verím, že sa budú nimi seriózne zaoberať a na tomto úseku sa zvýši počet cestných kontrol,“ informovala predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.

Kraj začal zisťovať reálny stav dopravy na ceste II/520 aj na základe podnetov obyvateľov, ktorí sa sťažovali najmä na to, že po ceste medzi Oravskou Lesnou a Novou Bystricou prechádzajú kamióny, ktoré tam majú prejazd zakázaný. „Cesta nie je určená pre ťažké kamióny. Nemá na to potrebné parametre,“ povedal riaditeľ odboru dopravy a územného plánovania ŽSK Ivan Mokrý.

Nemal prejsť ani jeden, zaznamenali ich až 150

Podľa automatického počítadla tadiaľ iba za jediný deň (16. marca) prešlo až 150 kamiónov, hoci nemal prejsť ani jeden. V priemere každý deň poruší zákaz prejazdu zhruba sto kamiónov. Celkovo sa denná premávka na ceste medzi Kysucami a Oravou pohybuje na úrovni 1400 vozidiel. V piatok však počet vozidiel stúpa až na 2-tisíc.

„Potrebujeme vedieť, ako a kto cestu využíva, ako sa správajú vodiči, ktorí tadiaľ prechádzajú. Je to dôležité pre naše ďalšie rozhodnutia a opatrenia do budúcnosti. Konáme v súlade so stratégiou rozvoja – Žilinský kraj 22+. V oblasti dopravy je naším cieľom zlepšovanie stavu ciest,“ konštatovala Jurinová.

Mnohí kamionisti nedodržiavajú ani rýchlosť

Počítadlá dopravy dokážu aj odmerať rýchlosť. Výsledky nie sú lichotivé. „Okrem počtu prechádzajúcich motorových vozidiel podľa ich kategórii sme zisťovali dodržiavanie stanovej rýchlosti,“ upozornil riaditeľ odboru dopravy Mokrý.

Povedal, že tá je v sledovanom úseku 50 kilometrov za hodinu. Ukázalo sa, že mnohí vodiči to nerešpektujú. V nedeľu 25. marca prekročilo predpísanú päťdesiatku takmer 40 percent vozidiel.

ŽSK robí profilové sčítanie dopravy v Oravskej Lesnej od polovice marca. Zariadenie umiestnili v úseku cesty, ktorú vlastní ŽSK a ktorá je plynulým pokračovaním cesty medzi kysuckým a oravským regiónom. Spojnica je cestou II. triedy a je zatiaľ vo vlastníctve Slovenskej správy ciest. V budúcnosti by ju mali odovzdať ŽSK.