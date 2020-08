Kysučanka boduje vo svetových súťažiach, pýtajú sa jej, aký šport robí

Našla, čo ju robí šťastnou a vložila do toho všetko. O práci s rukami hovorí, že je to adrenalín, vášeň, ako pri športovej disciplíne.

31. aug 2020 o 8:48 Magdaléna Paluchová

Objavila svet nechtových súťaží, do ktorého rada zasvätí aj svoje nasledovníčky. Rada sa totiž posúva vpred. Meranie síl je presne to, čo súťaže poskytujú a Darina Kozáková je držiteľkou viacerých ocenení. Rýchlosť a presnosť jej zároveň zjednodušujú prácu vo vlastnom salóne. Dnes má vlastný salón a diár na mesiace plný. Dokonalý nechtový dizajn vytrénovala aj vďaka súťažiam.

Učila sa od Talianov

Starostlivosť o nechty ju zaujíma od čias, keď v Čadci pôsobili dve nechtárky. „Raz som bola za kamarátkou, ktorá žije na Sardínii a objednali sme sa na nechty. V tom čase som chodievala na nechty už niekoľko rokov, ale takú starostlivosť o nechty som v živote nevidela. Manikérka urobila nechty podľa šablón, gél sa modeloval, nenanášalo sa nič umelé. Prvý raz som videla, že na nechty použila manikérka brúsku, vybrúsila mi ich do dokonalosti, prvýkrát v živote mi na nechty kreslila,“ opisuje Darina, kde a ako sa rozvášnila pre nechtový dizajn.

Po skúsenosti zo Sardínie sa začala zaujímať o to, či existuje škola, kde sa toto všetko dá naučiť, či existujú nejaké kurzy. Našla školenie v Žiline a odvtedy sa spustila vlna vzdelávania.

Darina Kozáková o svojej práci a zároveň záľube rozpráva s takým naplnením, akoby na svojej ceste nikdy nezaváhala. Cesta prepracovať sa do povedomia najlepších svetových manikérov však nebola vždy jednoduchá.

Najmä v časoch, keď rok a pol dochádzala do talianskeho Janova na kurzy. Jej vzorom je totiž talianska manikérka Denise Ariotii. „V piatok som celý deň cestovala tam, v sobotu a nedeľu sme sa od rána do večera školili a v pondelok som sa vracala naspäť. Boli to náročné mesiace, cestovať, vzdelávať sa a zarábať si na to. Ale bolo to super,“ hovorí s úsmevom.

Hnala ju túžba neustále sa zdokonaľovať

Keď Darina chodila do Talianska, bola už obstojnou nechtárkou. V Janove drilovala dizajn a školila sa, aby vedela poctivo odpovedať na všetky otázky začínajúcim nechtárkam či ohľadne dizajnu, anatómie nechtov, alebo produktov na trhu. Už vtedy vedela, že nechce nechty len tvoriť, no túžila spojiť svoje remeslo s dobrými inštruktorskými schopnosťami a sama školiť.