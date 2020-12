Roko: Bolo by skvelé naspievať Tak konečne! Verím, že nie ako šláger hit

20. dec 2020 o 6:43 Radoslav Blažek

Tak kedy. Tak znie názov piesne, ktorú v roku 2017 narapovali Koko & Roko z Babylonskej štvorky. Celý text vtipne opisuje dopravnú situáciu na Kysuciach.

„O mýtoch a legendách, že raz v budúcnosti bude viesť diaľnica aj cez Kysuce, sme počúvali ešte ako stredoškoláci, avšak začiatkom roka 2017 začala táto pre Kysučanov vysnená stavba vystrkovať rožky v Brodne a od hraníc pri Čadci. Dopravná situácia bola čoraz horšia, k tomu sa pridávali ďalšie nereálne sľuby o dokončení diaľnice,“ hovorí pre týždenník Kysuce Roko, pravým menom František Tulec.

Podľa jeho slov tak bol rok 2017 ten správny čas, kedy si v divadelnej štvorici B4 povedali, že toto je tá správna téma pre scénku v ich satirickom predstavení.

Ruka v ruke sa k tomu v tom čase pridal aj nápad zložiť o tom pieseň. Za týmto hudobným úletom stojí kompletná Babylonská štvorka, teda František Tulec, Vladimír Papík, Zuzana Papíková a Pavol Zátek.

Vtip sa mení na realitu

Štvorica divadelníkov je známa najmä v okolí Kysuckého Nového Mesta. Keďže 21. decembra 2020 spustia úsek D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec, situácia na ceste I/11 medzi Čadcou a Žilinou bude ešte komplikovanejšia.

Roka, ktorého všetci prezývajú Frenky, sme sa tak opýtali, či sa nestretávajú s reakciami, že ich skladba Tak kedy bude teraz ešte aktuálnejšia.

„Zápchy, v ktorých stojíme viac-menej dennodenne, či ráno alebo poobede, sú už súčasťou života na Kysuciach. Škoda len, že sa tejto zápchy nedá zbaviť elegantne preháňadlom, ako je tomu pri iných zápchach. Namiesto sledovania, koľko čo stojí, každý deň zisťujeme, koľko sa stojí pred alebo za Kysuckým Novým Mestom. K tomu všetkému sa blíži otvorenie spomínaného diaľničného úseku a je vidieť, že sa bojíme ďalšieho „zdražovania“ a všetko bude v okolí Kysuckého Nového Mesta stáť ešte viac,“ vraví František Tulec.

Pesnička má už viac ako tri roky, ale doteraz sa členovia B4 naozaj stretávajú s tým, že si niekto myslí, že je to aktuálna novinka, prípadne s názormi, že aktuálna bude ešte veľmi dlho.

„Termín dokončenia bol jeden z hlavných vtipov a začína sa zdať, že to, čo bolo na začiatku vtipom, nemá až tak ďaleko od reality,“ dopĺňa.

Aj on má svoje „kolónové mešuge“

Aj Františka Tuleca výrazne ovplyvňuje zlá dopravná situácia. Denne dochádza za prácou do Žiliny, v kolónach čaká najmä cestou domov. Púšťa si vtedy kysucký hit Tak kedy?

„Trčanie v kolónach mám pravidelne na raňajky alebo olovrant. Aj keď sa mi podarí vyhnúť ranným kolónam (pre nás v Kysuckom Novom Meste je to o trochu jednoduchšie), cestou z práce si na mňa vždy počkajú. Nie som ten typ, ktorý by si v aute púšťal svoje pesničky. Ale párkrát do roka, keď je situácia taká, že nás v kolóne obiehajú už aj slimáky, si Tak kedy naozaj púšťam a posielam videá z kolóny známym. Je to také moje „kolónové mešuge“. Niečo, čo robím na nakopnutie dobrej nálady, keď je státie v kolóne už naozaj neznesiteľné. Verím, že všetci máme to svoje „kolónové mešuge“, ktoré nám pomáha zvládať tie najťažšie chvíle v kolóne,“ vysvetľuje Roko.

Keďže realizácia diaľnic na Slovensku trvá večnosť, optimisti nemôžeme byť ani v prípade dostavby celej diaľnice cez Kysuce.

Darček na štyridsiatku?

A keďže s predstaveniami alebo vtipnými piesňami chcú v B4 pokračovať, František Tulec si vie predstaviť, že by naspievali pieseň „Tak konečne!“, ktorú by vydali, keď bude diaľnica dokončená.

„Tu je ale otázne, či komediálne rapovanie bude pre nás ešte ten adekvátny formát. Nechcem maľovať čerta na stenu, ale len aby sme vtedy už naozaj neboli v dôchodkovom veku a namiesto rapovania to nespievali ako šláger hit,“ smeje sa Frenky.

Na záver sme sa ho opýtali, kedy by podľa jeho názoru mohla diaľnica naozaj stáť. Odpovedal opäť vtipne.

„Čoskoro budem oslavovať okrúhle tridsiate narodeniny, tak si hovorím, že na štyridsiatku by to bol darček, ktorý len tak niečo neprekoná. Dúfam len, že keď sa diaľnica dokončí, nebudeme už dávno mať tie vysnívané lietajúce autá a diaľnica už bude vtedy zbytočná.“