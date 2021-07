Prvý suveníromat na Kysuciach je v Oščadnici

V suveníromate nájdete magnetky, keramiku, brožúry, mapy, dokonca aj omaľovánku.

22. júl 2021 o 12:07 Pavol Stolárik

Obec Oščadnica so svojím okolím patrí medzi významné centrá letnej i zimnej turistiky. Objekty pôvodnej ľudovej architektúry lákajú milovníkov histórie, športovci a turisti majú k dispozícii niekoľko druhov športov tak v lete, ako aj v zime. Aktívny oddych a relaxáciu umožňujú značené lesné cesty a chodníky na pešiu turistiku i cykloturistiku.

Na informačnú kanceláriu RačaTIK v Oščadnici, pod vrcholom Veľkej Rače, sú roky zvyknutí návštevníci obce Oščadnica a strediska Snowparadise.

Jej rozvoj a aktivity našťastie nezastavilo ani turistickému ruchu neprajné covidové obdobie a súvisiace obmedzenia.

„S potešením sme uvítali znovuotvorenie informačného centra v obci Oščadnica. Podobné projekty majú zásadný význam pre podporu rozvoja a propagácie cestovného ruchu v našom regióne. Veríme, že RačaTIK sa stane stabilným členom našej organizácie, ktorý výrazne prispeje k jej fungovaniu“ uviedol Matej Šimášek, výkonný riaditeľ OOCR Kysuce

Informačnú kanceláriu RačaTIK prevádzkuje miestne občianske združenie Outdoor Point v súčinnosti s obcou Oščadnica.

Občianske združenie vedie Radoslav Kohút, ktorý má v oblasti marketingu a turistiky dlhoročné skúsenosti.

Jedinečný suveníromat

Osobitne dôležitý je kreatívny postoj, ktorý je dôležitý pre prilákanie turistov.

Na letnú sezónu preto pripravil RačaTIK návštevníkom obce aj jednu zaujímavosť, a to suveníromat, ktorý nájdete v centre obce, na námestí M. Bernáta v Oščadnici. Ako sme už zvyknutí na predajné automaty, tak v tomto si určite nekúpite nápoje, cukrovinky alebo chipsy.

Zato si môžete vybrať z pestrej ponuky suvenírov – magnetiek, keramiky, brožúr, máp, dokonca v ponuke objavíte aj maľovanku, ktorá je celá o Oščadnici a Veľkej Rači, prípadne ponožky s emblémom Veľkej Rače.

Pokiaľ si nevyberiete z ponuky suveníromatu, môžete navštíviť informačnú kanceláriu RačaTIK osobne, otvorená od pondelka do piatku od 8:30 do 17. hodiny, v sobotu od 8:30 do 15. hodiny.

Okrem informácií vám ponúka tričká a textilné výrobky s motívmi Veľkej Rače, ručne vyrábané sviečky zo včelieho vosku a rôzne výrobky z dreva či slamy. Viac informácií sa dozviete na internetovej stránke a sociálnych sieťach.

Živá kamera na Veľkej Rači

Každý Kysučan a návštevník Kysúc určite aspoň počul o Veľkej Rači, aj keď niektorí si pojem Veľká Rača spájajú len so strediskom Snowparadise a lanovou dráhou v Dedovke. Veľká Rača či Wielka Racza, ako ho volajú naši susedia na poľskej strane, je hraničný vrch v nadmorskej výške 1 236 m n. m.

Pri jeho návšteve sa ocitnete už na poľskej strane, kde je umiestnená aj výhliadková plošina a v jej blízkosti sa môžete skryť pred nepriaznivým počasím alebo sa občerstviť na chate – Schronisku na Wielkiej Raczy. Taktiež je tu postavený veľký drevený kríž.

Veľká Rača je najvyšší vrch Kysúc, konkrétne pohoria Kysucké Beskydy. Cesta zo slovenskej strany, od strediska Snowparadise v Dedovke, vedie chránenou krajinnou oblasťou Kysuce v piatom – najvyššom stupni ochrany na Slovensku.

A práve z tohto miesta – Veľkej Rače, si už druhý rok môžete pozrieť zábery zo živej kamery, ktoré vás môžu naladiť na návštevu tohto miesta, poskytnú krásne zábery na východ slnka, alebo si veľmi ľahko zistíte aktuálne počasie vo výške 1 236 m n. m.

Nájdete ich na webovej stránke visit.oscadnica.sk v sekcii kamery. Okrem tejto živej kamery tu na jednom mieste nájdete aj zábery zo strediska Snowparadise. V pláne sú, ešte tento rok, nové dve kamery z obce Oščadnica.

Na prevádzkovaní živého prenosu sa podieľa práve informačná kancelária RačaTIK , Schronisko na Wielkiej Raczy a obec Oščadnica.

Súťaž Spoznávaj Oščadnicu

Počas tohto leta môžete spoznať rôzne zákutia Oščadnice a Veľkej Rače atraktívnejšou formou.

V miestnej informačnej kancelárií RačaTIK alebo na stránke visit.oscadnica.sk nájdete mapku, na ktorej je zobrazených 12 tematických oblastí z Oščadnice a jej okolia. Pokiaľ navštívite len tri z nich, odfotíte sa a pošlete fotografie, môžete získať zaujímavé ceny, ktoré si vyzdvihnete priamo v informačnej kancelárii RačaTIK na námestí M. Bernáta v Oščadnici, prípadne vám budú bezplatne zaslané na vašu adresu.

Súťaž potrvá do 31. augusta, informácie o nej nájdete na stránke visit.oscadnica.sk a pripravili ju pre vás obec Oščadnica, OZ Outdoor Point – RačaTIK, Snowparadise Veľká Rača a OOCR Kysuce.

