Herečky hrali, Kysuce sa smiali

Hra Herečky bola rozhodne najsilnejšou a najkomickejšou hrou, akú som videl za posledné obdobie.

25. júl 2021 o 13:49 Pavol Stolárik

Famózne, famózne a ešte raz famózne. Týmito slovami sa dá zhrnúť všetko to, čo hra Herečky v sebe má. Hra je napísaná pre skvelú herečku a komičku Zuzanu Kronerovú, ktorá prvýkrát hosťuje v GUnaGU!

Skončilo jedno z najlepších predstavení, aké som mal možnosť vidieť. Ešte teraz vo mne doznievajú pocity z tohto jedinečného predstavenia. Standing ovation od skvelého publika v amfiteátri obce Skalité si za skvelé výkony štvorica hercov určite zaslúžila.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/PBjWm_z5jNE

Úvod hry začína „vykročením“ na scénu veľmi talentovaného a charizmatického umelca Viktora Horjána. Tento človek dokázal vynikajúco zahrať rolu inštruktora hereckého kurzu. Jeho úvodný monológ naznačuje, o čom hra bude a na čo sa divák už teraz môže tešiť a postupne do privedie do deja.

Na súkromný kurz herectva sa prihlásia nielen mladí ľudia, ktorí sa chcú pripraviť na prijímačky na VŠMU, ale aj tri frustrované ženy. Bývalá štátna úradníčka (Zuzana Kronerová), poisťováčka (Gabika Dzúriková) a prekladateľka (Darina Abrahámová) sa nechcú stať herečkami, ale chcú si len vyriešiť problémy s mužmi, susedmi, partnermi.

Ich učiteľ s nimi najprv cvičí chôdzu, pohyb, reč, nechá ich vyrozprávať a na záver ako „absolventské predstavenie“ zahrajú balkónovú scénu z Rómea a Júlie, ktorá sa zvráti v nechcenú grotesku.

Osobné životy, partnerské nezhody, sklamané lásky, ale aj rozčarovanie zo súčasnej slovenskej politiky sa mieša s komediálnymi výstupmi a kabaretnými piesňami do tragikomického kokteilu humoru, trápnosti, ale aj oslobodzujúceho smiechu.

Štvorica hercov rozosmiala celé obecenstvo. (zdroj: Pavol Stolárik)

Gabika Dzúriková v úlohe poisťováčky, zahrala ženu oddanú svojej práci, workoholičke, ktorý žije pre prácu. Tá si našla partnera klaviristu, ktorý ju zneužíval na plnenie poistných udalostí, a ak už z nej nemohol vytiahnuť žiadne peniaze, tak ju vyrazil. Na kurz herectva sa prihlásila, aby mohla na jeho svadbe vystúpiť so standupom a tak mu všetko vykričať.

Darina Abrahámová so svojim koktajúcim hendikepom dokáže obecenstvo rozosmiať takmer každou vetou. Na kurz sa prihlásila, aby sa tohto hendikepu zbavila a mohla vynadať svojmu susedovy, ktorého doga napadla jej domáceho miláčika a stále necháva „značky“ na jej peknom trávnatom pozemku.

Zuzka Kronerová patrí medzi moje najobľúbenejšie herečky. Hneď ako som zbadal, že v tejto hre účinkuje neváhal som ani chvíľku. Jej skvelý výkon počas celého predstavenia ma úplne dostal. Famózne zahrala bývalú štátnu úradníčku, ktorá za bývalého režimu spolupracovala so štátnou bezpečnosťou a zahraničným delegáciám dohadzovala „spoločníčky“. Dala postave to, čo každá postava v hre potrebuje, čo dokážu dať len skutočne veľkí umelci - cit a život. Dokáže zahrať úplne všetko, no je predvedenie ženy pod „vplyvom“ bolo tak úžasne komické a uveriteľné. Smialo sa celé hľadisko.

Vynikajúce dialógy, majstrovský kumšt hercov, divák sa ani na sekundu nemôže nudiť a po malej chvíli je už vtiahnutý do deja a až do konca hry ho nepustí. Dialógy sú plné odkazov, nielen skrytých, na zmysel života a jeho skutočné hodnoty, ale otvorene sa tu poukazuje na problémy bežných ľudí.

Obrovský potlesk na záver (zdroj: Pavol Stolárik)

Vysoko profesionálne zvládnuté herecké role sú jasný príklad toho, ak máte v sebe cit a lásku k umeniu, dokážete všetko na svete. Divadlo GUnaGU je divadlo skutočných umelcov.

Hra Herečky je rozhodne najsilnejšou a najkomickejšou hrou, akú som videl za posledné obdobie. Ten, kto premýšľal či na predstavenie pôjde a napokon nešiel, môže len ľutovať. Už teraz sa teším, kedy budú mať ďalšie predstavenie. Určite si ich nenechám ujsť ani po niekoľkýkrát. Vždy tam nájdem niečo nové a zaujímavé, čo mi niečo pozitívne dá do života. Hra Herečky rozhodne stojí za pozretie.