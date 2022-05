Po nehode v Staškove nafúkal viac ako tri promile

50-ročný vodič čelí obvineniu z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.

Opitý vodič narazil do oplotenia rodinného domu. (Zdroj: Polícia SR)

Vo štvrtok 05. mája v poobedných hodinách došlo na ceste tretej triedy v obci Staškov okres Čadca k dopravnej nehode. Na základe doteraz vykonaného vyšetrovania bolo zistené, že 50-ročný vodič z okresu Čadca viedol osobné motorové vozidlo Citroën v smere od obce Staškov na Klokočov.

"Následne z doposiaľ presne nezistených príčin prešiel s vozidlom do protismeru, zišiel mimo cestu, kde narazil do oplotenia rodinného domu. Po dopravnej nehode sa vodič motorového vozidla podrobil dychovej skúške s pozitívnym výsledkom 1,53 mg/l (3,19 promile) alkoholu vo vydychovanom vzduchu. Po dopravnej nehode bol vodič prevezený do nemocnice na ošetrenie," informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline Gabriela Kremeňová.

V súvislosti s touto udalosťou už 50-ročný vodič čelí obvineniu z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.

Ďalšie okolnosti a príčiny vzniku dopravnej nehody sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania.

Alkohol za volant nepatrí!

Polícia apeluje na vodičov, aby jazdou pod vplyvom alkoholu neohrozovali svoj život a životy ostatných účastníkov cestnej premávky. Nielen z dôvodu, že ide o priestupok alebo trestný čin, ale najmä preto, že následky dopravných nehôd bývajú v mnohých prípadoch tragické a alkohol za volant nepatrí. Kombinácia alkohol a šoférovanie nikdy nie je správne riešenie.

