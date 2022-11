V Krásne nad Kysucou vandali zničili bunker, zmizla aj socha vrabca, nevydržala ani mesiac

Živicovú sochu zlodej asi považoval za bronzovú.

KRÁSNO NAD KYSUCOU. Vandali zničili plechovú kopulu zrekonštruovaného bunkra z druhej svetovej vojny, ktorý stojí pri cyklomagistále. Zároveň z odpočívadla pri bunkri zmizla socha vrabca v nadživotnej veľkosti, symbol Krásna nad Kysucou. Poškodenie a krádež zistili v stredu 23. novembra.

„Mesto v spolupráci s českým partnerom pripravilo cezhraničný projekt, ktorý mal mladej generácii pripomenúť našu históriu a vysvetliť, prečo Krásňanov volajú Vrabčiari. Históriu pripomína aj zdevastovaný bunker,“ uviedol primátor Krásna nad Kysucou Jozef Grapa.

„Ako viete, v každom meste aj obci na Kysuciach často riešime problémy s vandalizmom, odpadkami a čiernymi skládkami, avšak vzhľadom na turistickú a historickú povahu tohto miesta je to viac ako sklamanie," doplnil Grapa.

Miesto bronzu živica

Sochár Jozef Mundier s hlineným modelom vrabca. (zdroj: Pavol Stolárik)

Mesto tak na turisticky atraktívne miesta rozmiestnilo sochy vrabcov, ktorých autorom je akademický sochár Jozef Mundier z Čadce. Keďže symboly mesta putovali do exteriéru, za povrchovú úpravu zvolil imitáciu bronzu. Táto podoba sôch s drahým kovom zrejme prilákala zlodeja, ktorý z odľahlého miesta, nechráneného kamerovým systémom, vrabca z podstavca odrezal pílkou na železo a odniesol nevedno kam.

„Odlievalo sa to z polyesterovej živice. Páchateľ, ktorý ho odcudzil, zrejme netušil, z akého materiálu vták je a myslel si, že je odliaty z bronzu. V prípade, že by to tak bolo, by sa jeho hodnota pohybovala okolo päťtisíc eur,“ doplnil sochár Jozef Mundier a dodal, že hodnota tejto sochy aj tak nie je zanedbateľná. Keďže ide o autorské dielo umelca, stále môžeme hovoriť o sume približne dvetisíc eur.

Samotný autor však nevylúčil, že vtáka niekto zobral, pretože sa mu páčil.