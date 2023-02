Rada mládeže Žilinského kraja ocenila Kysučanov za prácu v komunitách

Osobnosti z celých Kysúc získali ocenenie v kategóriách aktívny mládežník, aktívny občan aj za čin ľudskosti.

ŽILINA/KYSUCE. Okolo nás žije mnoho ľudí, ktorým je vhodné vyjadriť vďačnosť, uznanie a pozornosť. Nemusia robiť obrovské zmeny, no snažia sa drobnými krokmi, tam kde žijú, pracujú či študujú, robiť svet krajším, milším a ľudskejším.

Osobnosti, ktoré sa angažujú za krajší život mládeže a rozvoj miestnych komunít, ocenila Rada mládeže Žilinského kraja na základe nominácií ľudí z ich okolia.

„Ocenenie za aktívne občianstvo a ľudskosť 2022 je priestor, kde im svoju pozornosť, vďačnosť a úctu môže vyjadriť skupina obyvateľov či organizácia zo Žilinského kraja. Vďačnosti a uznania nikdy nie je dosť,“ uviedla rada mládeže pri vyhlásení ankety.

Nominovaní mali spĺňať niekoľko kritérií, teda sa venovať aj komunikácii s mladými ľuďmi a ich podpore, či zapojením mladých ľudí pozitívne meniť život v obci aj riešiť ich problémy aj ich očakávania.

„Vďačnosť a úcta sú vzácne prejavy v uponáhľanej spoločnosti, ktoré si ľudia môžu navzájom odovzdať. Aj keď ocenení vidia svoju činnosť ako kvapku v mori, bez nej by to more nebolo, tak sa vyjadrila jedna z ocenených. Pre Radu mládeže Žilinského kraja je cťou vytvárať priestor, v ktorom obyvatelia Žilinského kraja môžu vyzdvihnúť hodnoty aktívneho občianstva a ľudskosti cez konkrétnych ľudí zo svojho okolia a tým poukázať aj na to, ako sa dajú vytvárať podmienky pre rozvoj detí, mládeže aj celých miestnych komunít“, povedala Karina Grobarčíková, predsedníčka Rady mládeže Žilinského kraja.

Špeciálne ocenenia

Špeciálne ocenenie za top čin ľudskosti si odniesol Ján Ďurica, ktorý sa dlhé roky systematicky venuje zdravotne postihnutým deťom a mládeži na Kysuciach.

Ján Ďurica (zdroj: Rada mládeže )

„Túto činnosť vykonávam počas celého života a nie pre nejaké zištné dôvody, ale pre radosť iných. Keď majú radosť oni, o to väčšiu radosť mám ja. Toto ocenenie nepatrí len mne, vždy sa rád podelím a toto ocenenie je aj pre všetkých dobrých ľudí, ktorých som v živote stretol,“ vyjadril sa Ján Ďurica.

Ocenený dlhé roky svojho života venoval občianskemu združeniu Stružielka, v ktorom sa vzdelávajú zdravotne postihnuté deti a mládež. Je akýmsi maskotom Stružielky a familiárne v rámci tohto občianskeho združenia je prezývaný „stružielkovský dedko“. Vie pohladiť vrúcnym slovom, rozveseliť srdce a ponúknuť pomocnú ruku, čo vo veľkej miere pozitívne ovplyvňuje psychický vývoj detí i ich rodičov, ktorí nemajú v živote toľko šťastia ako ostatní.Deti zo Stružielky ho priam milujú, zbožňujú a tešia sa na neho, na svojho stružielkovského deduška, ktorý im vždy vyčarí úsmev na tvári a detičky zase jemu.

I napriek tomu, že pán Ďurica oslávil nedávno krásnych 70 rokov a pred pár rokmi sa stal oficiálne dôchodcom, neopustil pracovne Občianske združenie Stružielka. Nevie si predstaviť svoj život bez pomoci, ktorú týmto deťom dáva.

Pán Ďurica je a myslíme si, že by mal byť za to, čo robí, veľkým vzorom pre nás všetkých, pretože takýchto ľudí, ako je on, je v dnešnej dobe a vo svete málo. Je človek, ktorý pomáha naozaj komukoľvek a nič za to nežiada. Každému venuje svoj vrúcny pohľad, pohladenie, svoje múdre slová, pomoc a svoj voľný čas. Nikomu neodmietne svoju pomoc. Vždy je tu ochotne pre každého.

V kategórii top starosta získal ocenenie za výnimočný prínos Pavol Gomola.

Starosta telom i dušou. Takto by znel prívlastok, ktorý by charakterizoval starostu obce Čierne na Kysuciach. Pavol Gomola sa narodil pred 67 rokmi v Čiernom, ktorému zasvätil svoj život. V obci starostoval od roku 2002 dlhých dvadsať rokov.

Medzi jeho záľuby patrí história, príroda a investičná výstavba. V týchto dňoch si užíva zaslúžilý dôchodok.

Pavol Gomola (zdroj: Rada mládeže )

Počas dvadsiatich rokov obec výrazne pod jeho vedením prekvitala. Naštartoval mnohé významné projektové zámery, ktoré napomohli obci v jej raste a rozmachu, no jeho snahou a prioritou bolo rozvíjať i medziľudské vzťahy. Neustále podporoval miestne deti a mládež, vys-vetľoval im, ako funguje obec, nechýbal na žiadnom detskom podujatí.

Bol donorom tradičnej medzinárodnej aktivity, ktorou bol medzinárodný tábor na Trojmedzí. Išlo o letný tábor detí z troch krajín – zo Slovenska, Českej republiky a z Poľska. V rámci aktivít Kysuckého Triangla (spolupráca troch susediacich obcí – Čierne, Skalité a Svrčinovec) sa zúčastňoval rôznych kultúrno-spoločenských a športových podujatí organizovaných pre deti a mládež.

S deťmi a mládežou pracoval veľmi rád, lebo mu na budúcnosti mladej generácie veľmi záleží. Počas svojho pôsobenia vo funkcii starostu obce sa s deťmi a mládežou rád rozprával na rôzne témy, vysvetľoval im podstatu svojej práce a dával im cenné rady zo svojich životných skúseností.

„Chcem poďakovať občanom za dlhodobú dôveru, ktorú mi dali v komunálnych voľbách na funkciu starostu obce. Veľmi si to vážim a ďakujem im! Moje veľké poďakovanie patrí mojej manželke i celej rodine. Taktiež chcem poďakovať aj spolupracovníkom na obecnom úrade a poslancom viacerých volebných období, ktorí podporili mnohé investičné projekty. Tie pomohli ľuďom vytvárať lepšie podmienky na bývanie a príslušné služby. To je proces dlhodobý. Svojim spoluobčanom prajem pevné zdravie, šťastie a úspechy v osobnom i pracovnom živote. Nech nás všetkých sprevádza pokoj a božie požehnanie,“ poďakoval za podporu Pavol Gomola.

Kategória aktívny mládežník

V tejto kategórii bola ocenená aktívna členka a vzorná reprezentantka DHZ Oškerda štrnásťročná Sofia Bajánková. Sofia je aj výborná speváčka a výborná športovkyňa v hasičskom športe a nádejná, dúfame, že svojimi výkonmi bude, aj slovenská reprezentantka. DHZ nie je len o športe, ale aj o pomáhaní ľudom, kde Sofia je vždy ako prvá príkladom.

Ocenenie aktívny mládežník si prevzal aj Ján Hromádka – predseda, školského parlamentu. Vytvára v našom školskom parlamente rodinnú atmosféru, podporuje aktivity školskej rady, ktoré aj organizuje: charitatívne akcie, zbierky, verejné akcie, spieva pre verejné podujatia, reprezentuje školu. Cieľavedomý mladý muž, ktorý zabáva verejnosť, je oporou a dobrým priateľom.

V rovnakej kategórii si ocenenie odniesla aj Klaudia Lobodášová, členka klubu mládeže Mestskej polície v Čadci. Kajka je zapojená v projekte Šanca pre správne rozhodnutia, kde žiakom prvého stupňa vysvetľuje škodlivosť cigariet na ľudské telo, lektoruje protidrogový vlak a to nielen v našom meste, ale po celom Slovensku. Je prínosom a inšpiráciou pre všetkých mladých ľudí. Preferuje zdravý životný štýl a v prevencii pôsobí vo svojej prirodzenej rovesníckej skupine ako vzor.

Kategória aktívny občan

Ocenenie za aktívne občianstvo a ľudskosť 2022 v kategórii Aktívny občan bolo udelené Lýdii Oravcovej, predsedníčke Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Už viac ako 30 rokov pomáha nevidiacim ľuďom, deťom a všetkým, ktorí prišli o zrak alebo ho postupne strácajú. Napriek tomu, že ona sama je nevidiaca, je to osobnosť, pretože napriek svojmu veku a bohatým skúsenostiam odovzdáva rady tým, ktorí prišli o zrak.

Ocenená Agnesa Čanecká (v strede) (zdroj: Rada mládeže )

Aktívnou občiankou ocenenou radou mládeže je Agnesa Čanecká z Čierneho, ktorá svoj celý život zas-vätila folklóru. Celý život pracovala ako učiteľka v Základnej škole Čierne – Vyšný koniec. Venovala sa deťom nielen ako učiteľka, ale neskôr aj ako vedúca detskej folklórnej skupiny Ozvenka. V roku 1975 položila základ pre vznik detskej speváckej skupiny. A týmto momentom sa začína písať nielen história detskej folklórnej skupiny, ale aj dobrovoľná a intenzívna práca pani Čaneckej s deťmi. V roku 1993 sa stala vedúcou miestnej Folklórnej skupiny Ozvena. Túto skupinu viedla viac ako 20 rokov.

,,Žiť v prítomnosti a robiť v danej chvíli veci najlepšie, ako viem.“ Týmito slovami sa riadi správca Univerzitného pastoračného centra pri Žilinskej univerzite Michal Melišík z Kysuckého Nového Mesta. Popri službe kaplána vo farnostiach Turzovka, Rajec a Čadca – mesto okrem mladých dobrovoľníkov nezabúdal ani na diecéznu charitu, ktorej sa venuje už 17 rokov.

Kategória top čin ľudskosti

Okrem Jána Ďuricu z Čierneho, ktorý v tejto kategórii získal špeciálne ocenenie a písali sme o ňom v minulom čísle týždenníka Kysuce, boli ocenení aj ďalší dvaja Kysučania.

Telesne postihnutým aj seniorom v Oščadnici sa dlhé roky venuje Štefan Špalek a pre členov oboch organizácií je vzorom. Je organizátorom benefičných koncertov pre zdravotne postihnutých, kde výťažok bol venovaný na nákup zdravotníckych potrieb, potravín, hračiek, športových hier pre deti, mládež a seniorov zdravotne postihnutých,

Marianna Bebčáková (druhá zprava) (zdroj: Rada mládeže )

Starostku Korne Mariannu Bebčákovú nominovali na ocenenie dobrovoľní hasiči. Hovoria o nej ako o človeku s veľkým srdcom, ktorá nie je len čestnou, ale aj aktívnou členkou zboru. „Častokrát je na mieste zásahu medzi prvými, ochotná pomôcť. Nevadí jej dážď, sneh, zima, noc,“ uviedli dobrovoľní hasiči v nominácii.

Spomenuli tiež jeden z jej skutkov.

„V januári 2019 krátko po polnoci vypukol požiar rodinného domu. Vonku ukazoval teplomer – 20 °C, ale ona neváhala, prebrodila sa snehom, nám hasičom v termoskách doniesla horúci čaj a rodine, ktorá prišla o strechu nad hlavou, podala pomocnú ruku. Zabezpečila im ubytovanie, stravu a všetko potrebné a to až do doby, kým sa nepostavia na vlastné nohy,“ opisujú čin svojej starostky hasiči a dodávajú, že jej nikto nie je ľahostajný, ku každému pristupuje s úctou.

„V mene Rady mládeže Žilinského kraja ako aj za členov hodnotiacej komisie všetkým oceneným srdečne blahoželám, prajem im gram dobrého príkladu, pretože ten váži viac než cent dobrých slov a veľa síl do ďalšej činnosti,“ dodala na záver Karina Grobarčíková, predsedníčka Rady mládeže Žilinského kraja. K blahoželaniu sa pripája aj redakcia týždenníka Kysuce.

