Traja opití Kysučania nabúrali za jeden týždeň, žena z miesta nehody ušla

Opitých vodičov neubúda ani napriek odstrašujúcim nehodám a vysokým trestom.

Už viac ako desať rokov platí prísnejší zákon, ktorý posiela vodičov prichytených pod vplyvom alkoholu rýchlo pred súd. Opitých šoférov na cestách však napriek tomu neubúda. Svedčia o tom aj traja previnilci z Kysúc, ktorí si sadli za volant opití a spôsobili dopravnú nehodu. Pritom ak by v takomto stave ohrozili život alebo zdravie ľudí alebo spôsobili značnú škodu na majetku, vyfasovať môžu dva až päť rokov natvrdo.

Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru Gabriela Kremeňová, v piatok 24. februára o piatej ráno došlo k dopravnej nehode ceste tretej triedy v obci Nesluša. 51-ročný vodič viedol osobné motorové vozidlo Suzuki. Nevenoval dostatočnú pozornosť vedeniu vozidla a narazil prednou pravou časťou vozidla do oplotenia rodinného domu, pričom po náraze sa s vozidlom snažil z miesta utiecť.

„Vykonanou dychovou skúškou bola u vodiča vozidla zistená prítomnosť alkoholu v dychu o hodnote 1,08 mg/l, čo je v prepočte 2,25 promile. Vodičovi vozidla bol zadržaný vodičský preukaz. Mužovi bola obmedzená osobná sloboda a bol predvedený na policajný útvar za účelom vykonania potrebných úkonov,“ uviedla krajská policajná hovorkyňa. Polícia muža obvinila z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.

V Zákopčí to opitý vodič zapichol pod nákladiak. (zdroj: Polícia SR)

Takmer s tromi promile vrazil pod nákladiak

V rovnakom týždni došlo k dopravnej nehode aj na miestnej komunikácii v obci Zákopčie. V pondelok 20. februára krátko pred treťou popoludní viedol 53-ročný vodič viedol osobné motorové vozidlo Volkswagen.

„Následne z doposiaľ presne nezistených príčin pri prechádzaní miernej pravotočivej zákruty prešiel s vozidlom do protismeru, kde narazil do nákladného motorového vozidla Iveco, ktoré viedol 51-ročný vodič. Po dopravnej nehode sa vodič motorového vozidla Volkswagen podrobil dychovej skúške s pozitívnym výsledkom 1,33 mg/l (2,77 promile) alkoholu vo vydychovanom vzduchu,“ upresnila Kremeňová s tým, že u druhého vodiča alkohol vykonanou dychovou skúškou zistený nebol a pri dopravnej nehode k zraneniu osôb nedošlo.

V súvislosti s touto udalosťou už 53-ročný vodič čelí obvineniu z prečinu činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.

Vodička s tromi promile nezvládla parkovanie. (zdroj: Polícia SR)

Tri promile, náraz do auta na parkovisku a útek

Z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky obvinila polícia aj 42- ročnú ženu z Čadce.

„Tá v nedeľu 26. februára vo večerných hodinách viedla po ceste v meste Čadca osobné motorové vozidlo Kia. Pri cúvaní na parkovisko pri bytovom dome narazila zadnou časťou svojho vozidla do v tom čase zaparkovaného motorového vozidla Peugeot,“ upresnila Gabriela Kremeňová.

„Po uvedenej udalosti si nesplnila povinnosti účastníka škodovej udalosti resp. dopravnej nehody a z miesta odišla bez nahlásenia skutku. Následne bola vypátraná a privolaní policajti u nej vykonali dychovú skúšku s pozitívnym výsledkom 1,47 mg/l alkoholu v dychu, čo po prepočte predstavuje 3,06 promile,“ dodala policajná hovorkyňa.

Pri dopravnej nehode k zraneniu osôb nedošlo, na vozidlách vznikla škoda vo výške cca 2.000,- EUR. Obvinenej žene bola obmedzená osobná sloboda a bola predvedená na policajný útvar za účelom vykonania potrebných úkonov.

Ilustračné foto (zdroj: Polícia SR)

48 vodičov v kraji pod vplyvom alkoholu

Polícia odhalila v uplynulom týždni na cestách v Žilinskom kraji 48 vodičov motorových a nemotorových vozidiel pod vplyvom alkoholu. TASR o tom informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa hovorkyňa Gabriela Kremeňová.



Doplnila, že z celkového počtu vodičov motorových vozidiel nafúkalo desať nad jedno promile, u 21 vodičov zistili alkohol do jedného promile. Štyria vodiči pod vplyvom alkoholu spôsobili dopravnú nehodu.

"Pri dychovej skúške zistili policajti alkohol aj u 17 vodičov nemotorových vozidiel," vyčíslila Kremeňová s tým, že každý účastník cestnej premávky môže svojím zodpovedným prístupom prispieť k väčšej bezpečnosti na cestách.

Aké tresty hrozia za jazdu pod vplyvom návykovej látky?

Mnohí politici aj ľudia z praxe sa vyjadrujú, že tresty za vedenie motorového vozidla pod vplyvom omamnej látky by mali byť prísnejšie. za tragickú nehodu, zavinenú vodičom pod vplyvom alkoholu, by mal automaticky nasledovať nepodmienečný trest s pevne stanovenou minimálnou hranicou rádovo v rokoch a podstatne vyššie, než je teraz a doživotný zákaz šoférovať. Pri vážnom zranení by mal byť automaticky trest tiež nepodmienečný, ale spodná hranica by mohla byť v mesiacoch, nie v rokoch. Pri prvom priestupku (obsah alkoholu pod jedno promile) bez spôsobenia nehody a zranení by mohol byť miernejší, pri opakovanom naopak výrazne prísnejší, než je v súčasnosti. A ako to teda v súčasnosti je? Na to odpovedali policajti na sociálnej sieti.

Priestupku sa vodič dopustí pri hodnote alkoholu do 0,48 mg/l (do 1 ‰). V takomto prípade môže policajt vodičovi zadržať vodičský preukaz, udeliť pokutu a prípad posunúť na správne konanie. Nezodpovedný vodič môže dostať zákaz šoférovania až na 3 roky. Po uplynutí trestu musí znovu absolvovať skúšky v autoškole.

Trestného činu sa podľa Trestného zákona dopustí vodič, ktorého dychová skúška potvrdila prítomnosť alkoholu v krvi nad 1 ‰ (viac ako 0,48 mg/l) a vykonáva v stave vylučujúcom spôsobilosť zamestnanie alebo inú činnosť, pri ktorých by mohol ohroziť život alebo zdravie ľudí alebo spôsobiť značnú škodu na majetku.

Ak vodič spôsobí smrť, jedná sa už o trestný čin usmrtenia. Vodičovi, ktorý spôsobil smrť viacerých ľudí hrozí trest odňatia slobody od 7 do 12 rokov.

Ak je obsah alkoholu nad jedno promile, trest môže byť rôzny. Závisí od okolností a vodičovej priestupkovej histórie. Ak ide o prvý priestupok tohto druhu, spravidla je to peňažný trest (prípadne podmienečný trest odňatia slobody) a zákaz vedenia motorového vozidla (minimálne na jeden rok). Ak príde v priebehu dvoch rokov k rovnakému priestupku, trest je už podstatne prísnejší, previnilec môže ísť „sedieť“ až na dva roky.