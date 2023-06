Historickú budovu mali zbúrať. Nový nájomník pomôže zafinancovať opravu, no ľudia sa aj tak búria.

Advertorial

V Čadci bola nedávno otvorená nová herňa, ktorá rozvírila živú debatu na tému hazard. Jediným rozdielom oproti už existujúcim deviatim prevádzkam, je pritom fakt, že herňa je umiestnená v historickej pamiatke, secesnom dome a niekdajšej pýche drevobaróna Leopolda Poppera.

Pamiatka, ktorú nikto nechcel

„Údržba takéhoto domu je finančne náročná, preto sme hľadali vhodné uplatnenie, aby sme dom zachovali a mohli ho postupne opravovať,“ vyjadril sa pre denník SME súčasný majiteľ budovy. Napriek tomu, že podľa pamiatkového úradu ide o jednu z architektonicky najcennejších historických budov nachádzajúcich sa na území mesta Čadca, dopyt po jej prenájme bol podľa slov majiteľa menej než vlažný. Keďže o miesto v budove neprejavili záujem žiadni majitelia obchodov či reštaurácii, v minulosti slúžila aj ako priestor pre skúšobňu, ktorý majiteľ poskytol hudobným skupinám. Istý čas existovali dokonca plány, ktoré rátali so zbúraním stavby a využitím uvoľneného miesta pre obchodný dom a prevádzku siete rýchleho občerstvenia. Napokon sa však plány zmenili.

Ako hazard pomôže zachovať pamiatku

„Teraz, keď sme našli seriózneho nájomcu, sa budeme môcť pustiť do väčších opráv a dom postupne zveľadiť,“ pokračuje majiteľ pre denník SME a približuje rekonštrukčné a konzervačné práce, ktoré sa na budove vďaka novému nájomcovi už mohli začať. „Možno sú teraz ľudia proti tomu, že je tu herňa, no nikto nepovedal, že tu bude sto rokov,“ uzatvára majiteľ. Nezabudol tiež pripomenúť, že len neďaleko sa nachádza ďalšia prevádzka, kde si ľudia môžu zahrať hazardné hry.

Vlna odporu

Zaujímavé umiestnenie herne už stihlo spôsobiť náhlu vlnu odporu proti hazardu na území mesta. Radnica, ktorá doteraz inú než existujúcu reguláciu hazardu nepotrebovala riešiť, začala konať. „Mesto Čadca dnes nemá všeobecne záväzné nariadenie, ktoré by vznik herní obmedzovalo či zakázalo. Zriadili sme pracovnú skupinu, ktorá má tento problém analyzovať a takéto všeobecne záväzné nariadenie (VZN) pripraviť,“ uviedol pre SME primátor mesta Čadca Matej Šimášek. Tomuto kroku nerozumie Asociácia zábavy a hier združujúca prevádzkovateľov herní. Jednako sa tak mesto podľa ich slov pripraví o financie plynúce z povinných odvodov, v druhom rade majitelia herní veria, že obyvateľov viac ako prevádzka samotná podráždilo skôr neestetické riešenie, vďaka ktorému sa budova dočasne zmenila na nepoznanie. Okná od cesty boli totiž zakryté nepriehľadnými panelmi s grafikou typickou pre herné prevádzky.

Prísna regulácia a dvojaký meter

„Rozumieme, predovšetkým s ohľadom na históriu budovy a vzhľad verejného priestoru, že u ľudí vyvoláva kolektívne negatívne emócie voči tomuto segmentu podnikania,“ tlmočí slová prevádzkovateľov hovorkyňa Asociácie zábavy a hier Dominika Hlobenová. „Zákon nám ale ukladá, že vzhľad našich prevádzok nesmie navádzať na hazardnú hru, nesmie obsahovať herné symboly a dokonca ani samotný nápis „herňa“. Okná musia byť zabezpečené tak, aby nebolo vidieť dovnútra prevádzky. Z tohto dôvodu exteriéry budov často pôsobia nie príliš vizuálne prívetivým dojmom, je však na samotnom majiteľovi herne, ako sa s týmito nariadeniami popasuje,“ vysvetľuje bližšie Hlobenová prísnu reguláciu a pripomína kontrast napríklad s reklamou na stávkové kancelárie. „Na druhej strane počas majstrovstiev sveta v hokeji boli reklamné brejky upútavkami na rôzne podoby online hazardu priam zahltené. Ten je dostupný z pohodlia každej obývačky, preto by sme chceli obyvateľom vysvetliť, že riešením určite nie je zákaz herní.“

Zákaz nie je riešením

Asociácia zábavy a hier už dlhodobo varuje pred nebezpečenstvom takmer úplného či plošného zákazu hazardu na území miest. „Odborníci na túto otázku sa zhodujú, že reštriktívne opatrenia sú síce populárne a nenáročné, ale nie účinné,“ hovorí Dominika Hlobenová a pripomína tiež negatívne javy v podobe čierneho trhu bez ochrany hráčov či kvízomaty - nelegálne výherné prístroje - ktoré sa rozmohli v samosprávach, kde bol predtým schválený plošný zákaz. „Práve preto momentálne niektoré mestá a obce zvažujú opätovné prehodnotenie zákazu, ktorý by mohla nahradiť dostatočná regulácia,“ vysvetľuje Dominika Hlobenová.

Regulácia je dostatočná

Asociácia zábavy a hier zdôrazňuje, že prísna regulácia sa na všetky kamenné herne vzťahuje už teraz a vďaka Registru vylúčených osôb navyše môžu byť chránení tí najzraniteľnejší. „Tento register zabezpečuje ochranu rizikových hráčov, a preto do priestorov prevádzok nemôžu vstúpiť osoby poberajúce sociálne dávky, patologickí hráči, neplatiči výživného či osoby, ktoré požiadali o samovylúčenie z hrania,“ vysvetľuje Dominika Hlobenová. Iné obce pristúpili tiež k obmedzeniu hrania v určitých dňoch či striktnejšiemu vymedzeniu, kde sa herné prevádzky môžu nachádzať. Všetko sú to podľa Asociácie zábavy a hier účinné nástroje na reguláciu hazardu a predchádzanie negatívnych vplyvov.

Kľúčom je dialóg

„Samozrejme, prevedenie na historickej budove v Čadci nepovažujeme za šťastné riešenie legislatívnych obmedzení, a preto sme oslovili člena našej asociácie, ktorému herňa patrí, či by nebolo možné prehodnotiť súčasný vzhľad prevádzky tak, aby naplnil literu zákona a zároveň nepoburoval obyvateľov mesta Čadca,“ hovorí Dominika Hlobenová s tým, že prevádzkovateľov prudká reakcia Čadčanov mrzí. Podľa vlastných slov sa majitelia herní rovnako snažia o to, aby sa v mestách a obciach žilo lepšie. „V rámci spoločenskej zodpovednosti prevádzkovatelia neváhajú priložiť ruku k dielu a zveľadiť verejný priestor. Prostredníctvom OZ Rozvíjame naše mestá sme takto pomohli napríklad rekonštrukciou detských ihrísk. Veríme preto, že kľúčom k úspešným projektom je práve dialóg, ktorý by sme s mestami v tejto problematike radi začali,“ uzatvára tému Dominika Hlobenová.